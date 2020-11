Glasfassade eines Autohauses mit Stahlkugeln zerschossen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Mit Stahlkugeln hat ein Unbekannter mehrere große Glasscheiben an der Außenfassade eines Autohauses in Saarbrücken zerschossen. Auch eine Heckscheibe eines Autos sei zerstört worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa