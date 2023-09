Internet Glasfaser für alle in Rheinland-Pfalz bis 2030 geplant

Glasfaser soll es in Rheinland-Pfalz bis 2030 flächendeckend geben - für alle 1,93 Millionen Haushalte, Gewerbegebiete und öffentlichen Institutionen. Eine entsprechende Gigabit-Charta hat das Netzbündnis bei seiner siebten Sitzung am Mittwoch in Mainz unterzeichnet. „Die Telekommunikationsbranche hat bundesweit Investitionen von rund 50 Milliarden Euro in den Glasfaserausbau angekündigt und wir werden weiterhin mit Fördermitteln dort für Anschub sorgen, wo es zwingend notwendig ist“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Mit der jetzt geschlossenen Gigabit-Charta richten wir unsere Ziele neu aus und stellen die Weichen für die kommenden Jahre des Jahrzehnts.“