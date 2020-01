Glas-Spezialist Schott plant Rekordinvestitionen

Mainz Mit Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr ist das Mainzer Unternehmen zufrieden. Jetzt sollen in Deutschland, China und Indien neue Werke entstehen. Vorstandschef Heinricht kündigt die Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion an.

Der Spezialglas-Hersteller Schott will in diesem Jahr in neue Werke in Deutschland und Asien investieren und so weiter wachsen. Mit Ausgaben von 320 Millionen Euro habe das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr die höchste Investitionssumme der Firmengeschichte eingeplant, sagte Vorstandschef Frank Heinricht am Donnerstag in Mainz. Der Manager kündigte einen Plan für die Umstellung auf klimaneutrale Produktion an. Das energieintensive Unternehmen erzeugt nach eigenen Angaben bislang Emissionen von einer Million Tonnen CO2.