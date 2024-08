DFB-Pokal Glanzlose Wolfsburger erledigen Pokalaufgabe in Koblenz

Der VfL Wolfsburg hat seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal erledigt und ist in die zweite Runde eingezogen. Der Fußball-Bundesligist bezwang am Montagabend TuS Koblenz mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor im Koblenzer Stadion Oberwerth erzielte vor rund 8000 Zuschauern Patrick Wimmer in der 15. Minute.