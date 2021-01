Glätte und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Ein Auto fährt auf einer mit Schnee und Eis bedeckten Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es in den kommenden Tagen zu Schauer, Schnee und Frost kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, beginnt der Sonntag mit Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad.

Erwartet werden einzelne Schauer, die auch als Schnee herunterkommen können. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf 0 bis Minus 2 Grad, es herrscht Glättegefahr. Außerdem ziehen Schneeschauer über die Bundesländer.

Am Montag wird es laut DWD stark bewölkt, bleibt dafür aber weitgehend trocken. Nur vereinzelt kann es zu Schneeregen oder Graupelschauer kommen. Im Südwesten ist auch längerer Schneefall möglich. Die Temperaturen steigen nicht über 2 Grad. Der Mix aus Wolken, Auflockerungen und Schneeschauern setzt sich laut Vorhersage auch am Dienstag fort. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 3 Grad bleibt es zunächst ungemütlich.