Glätte und Frost im Saarland und Rheinland-Pfalz

Leichter Frost ist an der Kante eines Baumstamms zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild.

Offenbach Wechselhaftes Wetter mit Glätte und Frost erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende. Schon in der Nacht zu Samstag kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in beiden Bundesländern bei bis zu minus 3 Grad verbreitet Glätte auftreten.

