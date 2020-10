Gladbachs Rose wechselt nach Königsklasse durch

Mainz Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach wird drei Tage nach dem 2:2 bei Inter Mailand stark verändert in der Bundesliga antreten. Für das Gastspiel beim FSV Mainz 05 nimmt Coach Marco Rose am Samstag (15.30 Uhr) gleich fünf Veränderungen vor.

Die punktlosen Mainzer gehen im Vergleich zum 0:1 gegen Leverkusen fast unverändert in den 5. Spieltag. Trainer Jan-Moritz Lichte bringt lediglich Robin Quaison für Jonathan Burkardt. Für Quaison, der in der Vorsaison in beiden Partien gegen Gladbach traf, ist es der 100. Einsatz in der Bundesliga.