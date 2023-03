Weinfest : Gimmeldinger Mandelblütenfest mit neuem Konzept

Zwei Frauen gehen an blühenden Mandelbäumen vorbei. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Neustadt/Wstr. Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest präsentiert nach zweijähriger Corona-Zwangspause ein neues Konzept. Die „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ werde an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gefeiert - statt wie bisher an einem, teilten die Veranstalter in der Pfalz mit.

Ziel ist unter anderem, den zu erwartenden Besucheransturm zu entzerren. Die genauen Termine richten sich nach der Mandelblüte und werden noch festgelegt.

„Mit dem diesjährigen Angebot sollen die Besucher animiert werden, sich nicht nur an einem Wochenende, sondern über mehrere Wochen an der rosafarbenen Blütenpracht zu erfreuen“, teilte Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mit. Einige Weingüter in Gimmeldingen würden schon ab Anfang März auch unter der Woche als Straußwirtschaften ihre Türen öffnen und Gäste bewirten. „An den Wochenenden wird das Angebot durch zusätzliche Ausschankstellen auf den Feldwegen ergänzt“, betonte sie.

Die Blütenpracht zieht alljährlich Tausende Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Das Fest gilt den Organisatoren zufolge als Auftakt der Weinfestsaison in Deutschland.

Einen fixen Termin gibt es nicht, das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Besucher können vom Panoramaweg aus über die Rheinebene sehen und sich an vielen Ausschankstellen stärken. Der Weinort Gimmeldingen gehört zur Kommune Neustadt an der Weinstraße.

