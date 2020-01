Gigabit-Strategie: Investitionen in schnelles Internet

Mainz Mehr als ein Drittel der rheinland-pfälzischen Haushalte haben Zugang zu einem gigabitfähigen Anschluss - bis 2025 will die Regierung die Vollabdeckung. Dafür greift das Land tief in die Tasche.

In Rheinland-Pfalz haben 38,7 Prozent der Haushalte Zugang zu einem gigabitfähigen Glasfaseranschluss. Dies bedeutet ein Anstieg von 25,9 Prozentpunkten in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) bei der Vorstellung des Entwurfs der Gigabit-Strategie am Freitag in Mainz erklärten.