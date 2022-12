Internet : Gigabit-Ausbau kommt auch in der Westpfalz voran

Mainz Als eines von 50 Projekten für schnelleres Internet in Rheinland-Pfalz bekommt der Landkreis Kusel in der strukturschwachen Westpfalz mehr Geld für Glasfaserleitungen. Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) sagte dem Kreis am Montag eine Aufstockung der Landesmittel für den Gigabit-Ausbau um rund 480.000 Euro zu.

Insgesamt fördert das Land dieses Projekt mit 4,4 Millionen Euro. Nach Abschluss der Arbeiten sollen voraussichtlich mehr als 2500 Haushalte, 66 Unternehmen und 23 Schulen mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde (GBit/sec) ans Internet angeschlossen sein.

„Das Glasfaser-Projekt im Landkreis Kusel ist ein weiteres und sehr wichtiges Projekt zur Erreichung des Gigabit-Ziels in Rheinland-Pfalz“, sagte Schweitzer. Nach den zuletzt vorliegenden Daten im Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums vom Juni 2021 können 94,7 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz eine Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde nutzen. Das Gigabit-Ziel war zu diesem Zeitpunkt für 57,3 Prozent der Haushalte erreicht.

