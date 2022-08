Darmstadt : Giftanschlag an Uni: Ermittlungsverfahren abgeschlossen

Giftanschlag an Uni: Ermittlungsverfahren abgeschlossen

Darmstadt Knapp ein Jahr nach dem Giftanschlag an der Technischen Universität in Darmstadt ist das Ermittlungsverfahren gegen eine 32-Jährige aus Mainz abgeschlossen. „Die Mordkommission hat ihre Arbeit beendet“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Das Verbrechen am 23. August vergangenen Jahres in einem Gebäude der Hochschule hatte für Entsetzen gesorgt: Sieben Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.