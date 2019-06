Gewitter zieht mit Starkregen über Westdeutschland

Eine Gewitterwolke ist am Himmel zu sehen. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Offenbach Ein großer Gewitterkomplex ist in der Nacht zu Donnerstag über Deutschland gezogen und hat dabei vor allem in den westlichen Bundesländern für Starkregen gesorgt. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland habe es die größten Niederschläge gegeben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.

