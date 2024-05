Wetter Gewitter und Starkregen möglich

Am Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Von Nordosten zieht schauerartiger Regen auf, teils in Form von Gewittern mit Starkregen. Die Temperaturen liegen mit 17 bis 22 Grad etwas unter dem Dienstag. In der Nacht zum Donnerstag erwartet der DWD teils gewittriger Regen, örtlich auch Starkregen. Am Donnerstag und Freitag geht es weiter mit Schauern oder lokalen Gewittern mit Starkregen.