Wetter Gewitter über Südwesten verläuft glimpflicher als erwartet

Das befürchtete Wetterchaos ist in der Nacht zum Freitag in Baden-Württemberg weitgehend ausgeblieben. Das Unwetter zog nach Angaben von Polizei und Wetterdienst lediglich mit starkem Dauerregen über weite Teile Baden-Württembergs hinweg. Auch die Einsätze für Feuerwehr und Polizei hielten sich in Grenzen, wie eine Umfrage am Morgen ergab. Demnach wurden in der Nacht zwar etwas mehr Verkehrsunfälle gezählt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Es sei aber niemand ernsthaft verletzt worden oder gar ums Leben gekommen. In Stuttgart musste die Feuerwehr Wasser aus dem überschwemmten Berger-Tunnel abpumpen.