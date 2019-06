Gewitter, Schauer und Hagel in Rheinland-Pfalz

Ein Mann geht im Regen über die Straße. Foto: Paul Zinken/Archiv.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Starkregen, anhaltende Gewitter und Hagelschauer: Nach dem sommerlich-warmen Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz vor Unwettern zum Wochenstart. Den Meteorologen zufolge breiten sich am Montag im Laufe des Tages vom Bergland her starke Schauer und Gewitter aus - teils auch mit Hagel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Landesweit sei dann im Laufe des Tages mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von etwa 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Temperaturen bleiben mit 30 Grad in der Vorderpfalz und 24 Grad in der Eifel sommerlich.