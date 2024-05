Unwetter Gewitter mit Starkregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen weiterhin ungemütlich. Am Mittwoch ist bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad örtlich mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Einzelne Gewitter sind möglich.