Verlosung Gewinner der „Grunderbes“ steht fest

Florian Meyer aus Hessen ist am Mittwoch in Frankfurt als Gewinner eines „Grunderbes“ von 20.000 Euro ausgelost worden. Das teilte Christoph Prüm (74), Vorstand der Stiftung „Ein Erbe für jeden“, am Abend auf Anfrage mit. Die Stiftung mit Sitz im oberfränkischen Marktleugast verschenkt dreimal im Jahr Geld an drei 30-Jährige. Ziel sei es, „die wirtschaftlichen Startchancen für junge Erwachsenen etwas anzugleichen“, sagte Prüm der Deutschen Presse-Agentur.