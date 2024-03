Lotto Gewinn von rund 1,14 Millionen Euro geht nach Rheinhessen

Ein bislang unbekannter Lottospieler aus Rheinhessen hat sich einen Gewinn von mehr als 1,14 Millionen Euro gesichert. Der Spielschein mit den sechs richtigen Zahlen 1, 5, 10, 20, 41, 48 sei im Großraum Mainz abgegeben worden, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mit. Damit stehen dem Gewinner nach der Ziehung am Samstagabend exakt 1.141.636,70 Euro zu. Es seien lediglich 20,90 Euro eingesetzt worden.