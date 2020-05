Gewerkschaft informiert bei VW über Folgen der Pandemie

Das Logo der IG Metall. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Baunatal Über die Produktionsbedingungen in der Corona-Krise und die Folgen der Pandemie will die IG Metall-Bezirk Mitte heute informieren. Im VW-Werk Baunatal bei Kassel solle die aktuelle Situation in der Metall- und Elektroindustrie erläutert und dabei besonders auf die Entwicklung in der Automobilindustrie eingegangen werden, erklärte die Gewerkschaft.

