Gewerkschaft GEW alarmiert über Situation an Kitas

Mainz Die Kitas in Rheinland-Pfalz sind nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) überlastet. Die Situation sei dramatisch, sagte am Mittwoch die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Kathrin Gröning, die selbst Erzieherin ist.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte zur Kritik der Gewerkschaft, das am 1. Juli 2021 in Kraft getretene Gesetz sei bislang an vielen Orten so umgesetzt worden, „wie wir uns das vorgestellt haben“. So seien die Betreuungszeiten vor allem über Mittag an vielen Einrichtungen ausgeweitet worden, sagte Hubig der Deutschen Presse-Agentur. An anderen Orten gebe es noch Nachholbedarf. Dort werde die Umsetzung vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung eng unterstützt. „Diese Reform braucht Zeit, bis sie umgesetzt ist“, sagte Hubig. „Wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, der die Kita-Landschaft auch in Richtung der Elternbedürfnisse entwickelt.“