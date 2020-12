Gewerbeaufsicht kontrolliert Lagerung von Silvesterböllern

Neustadt an der Weinstraße/Koblenz Die Gewerbeaufsicht kontrolliert im Süden des Landes die vorschriftsmäßige Lagerung von Feuerwerkskörpern. Zwar sei der Verkauf aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr verboten, allerdings seien seit Anfang Dezember schon viele Händler beliefert worden, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) am Dienstag mit.

Die Lager seien gefüllt. Die SGD Nord bestätigte auf Nachfrage, ebenfalls entsprechende Kontrollen anzustoßen, allerdings erst ab Januar.