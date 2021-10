Gewalttätiger Streifzug: Mindestens drei Verletzte

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Mainz Ein 33-Jähriger soll bei einem gewalttätigen Streifzug durch die Mainzer Innenstadt mindestens drei Menschen verletzt haben. Zeugenaussagen zufolge habe er am Freitagabend zunächst in einem Restaurant wiederholt andere Gäste beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Als ihn einer der Gäste darauf angesprochen habe, soll er ein Glas in dessen Richtung geworfen und damit eine 15-Jährige getroffen haben. Er und sein Begleiter verließen das Restaurant anschließend ohne zu bezahlen, weswegen ihnen ein Angestellter folgte. Diesen soll der Mann daraufhin am Kopf gepackt und gegen einen Metallmülleimer gestoßen haben. Der Angestellte musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Etwa eine Stunde später habe derselbe 33-Jährige einer Angestellten sowie dem Gast einer Mainzer Spielothek ins Gesicht geschlagen und die Einrichtung beschädigt. Noch in der Nacht habe ihn die Polizei festnehmen können, nachdem er einen aus Ostafrika stammenden 16-Jährigen rassistisch beleidigt haben soll. Der Junge habe laut eigener Aussage zuvor einen Übergriff des Mannes gegen einen Obdachlosen verhindert. Gegen den 33-Jährigen liegen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor.