Extremismus Gewalt gegen Politiker: Mertin verweist auf geltendes Recht

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat nach den Angriffen auf Politiker auf die Durchsetzung des geltenden Rechts gedrungen. „Wir müssen wieder dahin kommen, dass das Strafrecht als ganz klare Grenze in der politischen Auseinandersetzung akzeptiert wird“, sagte der FDP-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die tätlichen Angriffe auf politisch tätige Menschen in den vergangenen Tagen sind bereits heute strafbar.“