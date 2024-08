Ensdorf Gewagt und gigantisch: Die Zauberflöte auf der Bergbauhalde

Mozarts „Zauberflöte“ ist schon an vielen Orten der Welt gespielt worden. Noch nie gab es die Oper aber auf einer Bergbauhalde - einer aufgeschütteten Halde aus Gestein, das bei der Kohleförderung übrig geblieben ist. „Wir haben das jetzt erstmals gewagt“, sagte der Leiter der neuen Opernfestspiele am Saarpolygon, Joachim Arnold. Mit Erfolg: Auf dem Plateau der Halde bei Ensdorf im Saarland ging das Stück am Freitagabend in rund 150 Metern mit einem multimedialen Spektakel über die Bühne. Die gut 1.500 Zuschauer waren begeistert.