GEW und Grüne kritisieren Umsetzung schulischer Inklusion

Um die schulische Inklusion im Land ist es schlecht bestellt - den Befund des Wissenschaftszentrums Berlin eilen auch Eltern von Kindern mit einer Behinderung. Das Land hält aber bislang an dem System von Schwerpunkt- und Förderschulen fest.

Das gemeinsame Lernen von jungen Menschen mit und ohne Behinderung in Rheinland-Pfalz stößt auf scharfe Kritik aus Wissenschaft, der Bildungsgewerkschaft GEW und aus den Reihen der Grünen. Auslöser ist eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den 16 Bundesländern. Zwölf Jahre nach Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention sagte Michael Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) am Freitag, „dass Inklusion in Rheinland-Pfalz faktisch nicht stattfindet“. Das Bildungsministerium in Mainz will sich die Studie des WZB „genau ansehen“.