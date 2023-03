Tarife GEW ruft zu Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst auf

Saarbrücken · Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst im Saarland am Donnerstag zu einem landesweiten Warnstreik auf. „Die pädagogische Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst muss endlich auch durch höhere Entgelte anerkannt werden“, teilte die GEW am Dienstag in Saarbrücken mit.

21.03.2023, 14:24 Uhr

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber mit einer geringeren Lohnerhöhung habe die GEW abgelehnt. Vom 27. bis 29. März finde die dritte Verhandlungsrunde für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen in Potsdam statt. „Wir fordern eine Gehaltssteigerung, die mit der anhaltenden hohen Teuerungsrate Schritt hält“, teilte die Bildungsgewerkschaft weiter mit. Aufgerufen seien knapp 1000 GEW-Mitglieder, die etwa in Kitas, Jugendhilfe-Einrichtungen oder Ganztagesbetreuungen arbeiteten, sagte eine Sprecherin. Auch die Gewerkschaft Verdi habe zum Warnstreik aufgerufen. © dpa-infocom, dpa:230321-99-35022/2

(dpa)