GEW ruft Lehrer zu Aktionstag für Klimaschutz auf

Mainz Der rheinland-pfälzische Landesverband der Lehrergewerkschaft GEW hat seine Mitglieder zur Beteiligung am Klimaschutz-Aktionstag am 20. September aufgerufen. „Wir müssen uns gemeinsam für mehr aktiven Klima- und Umweltschutz einsetzen und dürfen dies nicht alleine unseren Kindern und Jugendlichen überlassen“, erklärte der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer am Dienstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa