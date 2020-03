GEW gegen zeitliche Verzögerung bei Schulabschlüssen

Mainz Die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich mit Blick auf die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie gegen eine zeitliche Verzögerung bei Abschlüssen ausgesprochen. Am letzten Tag der mündlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz wandte sich der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer gegen eine Diskussion über eine Verlängerung des Schuljahrs.

„Unsere Gesellschaft braucht diese jungen Menschen sofort“, erklärte Hammer am Mittwoch in Mainz. Diese wollten ihr Studium, ihre Ausbildung und ihren Beruf ohne zeitliche Verzögerung beginnen. „Deshalb wäre es kontraproduktiv, wenn dies durch die Verlängerung des Schuljahres oder die Verschiebung von Abschlussprüfungen in das kommende Schuljahr nicht mehr möglich wäre“, fügte Hammer hinzu. Nötig seien schnelle, faire und pragmatische Lösungen. Es sei erkennbar, dass die Schulen auch in der Krise bisher gute Arbeit leisteten und dass die Schülerinnen und Schüler trotz Schließung der Schulen erfolgreich lernen könnten.