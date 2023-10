Bildung Getrennt nach Geschlecht: Mädchenschulen als Paradox

Das bestätigt auch die Forschung. „Es zeigt sich etwa, dass sich Mädchen in monoedukativen Kontexten in Physik nicht so zurückhalten“, sagt Wiebke Waburg, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz. „Gerade die Kurswahl passiert nämlich in einer Phase, in der sich Mädchen und Jungen geschlechtlich in ihrer Identität weiterentwickeln.“ Die Frage, für wen jemand attraktiv sein wolle, spiele in unserer Gesellschaft in diesem Alter noch eine große Rolle. Ein Teil der Mädchen ziehe sich beim gemeinsamen Unterricht zurück, weil es ein „männlich konnotiertes Fach“ sei.