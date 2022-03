Getötete Polizisten: Ermittler gehen von einem Täter aus

Kaiserslautern Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass zwei Männer die beiden Polizisten nahe Kusel erschossen haben. Nun ergibt die Auswertung von Spuren ein neues Bild.

Im Fall der nahe Kusel in der Pfalz erschossenen Polizisten besteht gegen einen der beiden Verdächtigen kein Mordverdacht mehr. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstag mit. Die Morde soll demnach ein 38-jähriger Verdächtiger alleine begangen haben. Ein 32-Jähriger, der bislang ebenfalls des Mordes beschuldigt wurde, ist dagegen von diesem Vorwurf entlastet. Er bleibt aber in Untersuchungshaft, da der Haftbefehl gegen ihn wegen Wilderei und Vereitelung einer Straftat neu gefasst wurde.