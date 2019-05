Gesundheitsministerin wirbt für offenen Umgang mit Demenz

Budenheim Während einer gemeinsamen Schulstunde mit Drittklässlern und Senioren hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) für einen offenen Umgang mit dementen Menschen geworben.

„Ich wünsche mir, dass viele Schulen und Pflegeeinrichtungen diesem Beispiel folgen und einen regelhaften Austausch miteinander begründen“, sagte Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstag in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen). Demenz sei eine Herausforderung und Aufgabe, die alle angehe. Viele Betroffene litten unter Stigmatisierung, die zu sozialem Rückzug und Ausgrenzung führe, so Bätzing-Lichtenthäler.