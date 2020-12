Gesundheitsministerin informiert über Beginn der Impfungen

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Mainz Rheinland-Pfalz steht in den Startlöchern für den bundesweit geplanten Auftakt der Corona-Impfungen am 27. Dezember. Als erstes sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen mit sehr hohem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, geimpft werden.

Daher sollen zunächst mobile Impfteams in stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederung fahren.

Nähere Informationen über den aktuellen Stand der Impfzentren, den Start der mobilen Impfteams, über die Priorisierung sowie über den Ablauf der Terminvergabe will Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag (15.00 Uhr) mitteilen.