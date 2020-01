Gesundheitsministerin für stärkere „Kultur der Organspende“

Mainz Vor der Bundestagsabstimmung über eine Neuregelung der Organspende hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) für eine „Kultur der Organspende“ in Kliniken und in der Bevölkerung geworben.

„Die Widerspruchsregelung kann dann hilfreich sein, wenn unsere Gesellschaft dafür bereit ist und die Organspende auf allen Ebenen akzeptiert und unterstützt wird“, sagte die Ministerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Vor allem sollte eine Widerspruchsregelung eingebettet sein in zahlreiche andere Maßnahmen zur Verbesserung der Spendererkennung in den Krankenhäusern und zur Realisierung der Organspende.“