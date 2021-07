Übriggebliebene Impfstoffe : Bachmann will ungenutzte Astrazeneca-Dosen an Entwicklungsländer spenden

Bachmann will ungenutzte Astrazeneca-Dosen an Entwicklungsländer spenden

Saarbrücken Was tun mit übrig gebliebenen Impfstoffen? Verschenken, so der Vorschlag von Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann. Doch das ist komplizierter als gedacht.

Jeder Zweite im Saarland geimpft

Am Wochenende hatte das Saarland nach Angaben des Ministeriums die Quote von 50 Prozent bei den vollständig Geimpften geknackt. Es sei die richtige Strategie gewesen, zuerst in Einrichtungen der Altenhilfe zu impfen und den Wirkstoff für die zweite Impfung zurückzuhalten, sagte Bachmann. Seit fünf Wochen gebe es in keiner Einrichtung eine Infizierung - weder bei Bewohnern, noch bei Altenpflegern.