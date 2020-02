Gesuchter 17-Jähriger soll zwei Polizisten verletzt haben

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Ein mit Haftbefehl gesuchter 17-Jähriger soll in Kaiserslautern zwei Polizisten leicht verletzt haben. Die Beamten sahen den Jugendlichen in einem Schnellrestaurant, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



