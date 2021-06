Gestohlene Palme auf fremdem Balkon entdeckt

Wadern Der Diebstahl einer Palme im Kreis Merzig-Wadern hat ein gutes Ende für die Besitzer genommen: Sie entdeckten die teure Pflanze am Samstag auf einem Balkon in der Nachbarschaft - und informierten die Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte.