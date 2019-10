Gespräche zu Trennung der Uni Koblenz-Landau laufen

Mainz Das genaue Vorgehen bei der geplanten Trennung der Universität Koblenz-Landau sowie zeitliche Horizonte für weitere Schritte stehen noch nicht endgültig fest. „Wir sind aktuell in guten Gesprächen“, teilte der Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Mainz, Markus Nöhl, auf Anfrage am Donnerstag mit.

Man sei in einer Phase, in der noch kein offizieller Zwischenstand kommuniziert werden könne. „Wir werden uns hier an die vereinbarte Vertraulichkeit halten, um den folgenden Prozess nicht zu gefährden.“ Zuvor hatte die Zeitung „Rheinpfalz“ darüber berichtet.

Die bisher standortübergreifende Uni Koblenz-Landau soll nach den Plänen von Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) getrennt werden. Landau soll mit der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern zusammengehen, Koblenz demnächst eigenständig sein. Bisher hieß es, dass solle bis 2022 geschehen.