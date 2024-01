Videodreh Gespielte Entführung löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen · Der Videodreh einer gespielten Entführung hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Beamten am Donnerstagabend alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann von zwei anderen in einen dunklen Transporter gezogen wurde, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilte.

Der Mann habe dabei um Hilfe gerufen. Die Polizei konnte den Transporter ausfindig machen. In diesem befanden sich zwei 16- und 17-jährige Jugendliche sowie ein 19-jähriger Mann. Sie gaben an, ein Video zu einer Entführung gedreht zu haben. Wer für die Kosten des Einsatzes aufkommen soll, wird nun geprüft.

(dpa)