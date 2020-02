Gesperrte Salierbrücke: 1000 Tonnen giftiger Bauschutt

Speyer/Karlsruhe Die wegen Bauarbeiten gesperrte Salierbrücke zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist mit insgesamt etwa 1000 Tonnen giftigem Bauschutt belastet. Das ergaben Schadstoffmessungen im Januar 2019, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Die Hälfte wurde bisher abgetragen und lagere in Brückennähe - der Abfall werde zunächst in eine Sondermüllverbrennungsanlage gebracht, bevor er deponiert werden könne, hieß es. Die Behörden gehen davon aus, dass die Schadstoffe von älteren Anstrichen stammen und in den Beton gesickert sind. Über den Bauschutt und die Messergebnisse hatte zuvor der SWR berichtet.