Unimedizin Gesetzesnovelle will mehr Handlungsspielraum für Uniklinik

Mainz (dpa/lrs) - Nach der vorerst gescheiterten Besetzung des Postens des wissenschaftlichen Vorstands der Universitätsmedizin Mainz soll eine Gesetzesänderung die Klinik handlungsfähiger machen. Das Verfahren zur Wahl und Abwahl des wissenschaftlichen Vorstands wird in der vom rheinland-pfälzischen Kabinett beschlossenen Novelle des 15 Jahre alten Gesetzes neu geregelt. Damit soll künftig unter anderem ein frühzeitiges Zusammenwirken von Mitgliedern des Fachbereichsrats und des Aufsichtsrats sichergestellt werden, heißt es in einer Mitteilung des Wissenschafts- und Gesundheitsministeriums in Mainz.