Gesetzentwurf zur Landarztquote kommt nach Sommerpause

Mainz Der Gesetzentwurf zur vieldiskutierten Landarztquote für Medizinstudenten kommt voraussichtlich recht kurz nach der Sommerpause in den rheinland-pfälzischen Landtag. Unmittelbar nach der Sommerpause werde sich zunächst das Kabinett ein zweites Mal damit befassen, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.

Geplant ist nach früheren Angaben, dass bis zu zehn Prozent aller Medizin-Studienplätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit aktueller oder künftig drohender Unterversorgung verpflichten. Wer die Verpflichtung nicht erfüllt, dem soll eine Strafe drohen. Mit der Quote will die Landesregierung dem Ärztemangel auf dem Land begegnen.