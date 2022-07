Landtag : Gesetzentwurf zu Ärzte-Info um Kindesmissbrauch abgelehnt

Ein Junge kauert sich in der Ecke seines Zimmers am Fußboden sitzend zusammen. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nach einer streckenweise erregten Debatte hat der Landtag einen Gesetzentwurf der CDU-Opposition zur Stärkung des Kampfes gegen Kindesmissbrauch abgelehnt. Die Initiative, mit der Kontakte zwischen Ärzten bei konkreten Verdachtsfällen auf Kindesmissbrauch juristisch abgesichert werden sollten, wurde von der SPD-Regierungsmehrheit in der ersten Lesung des saarländischen Landtags abgelehnt.

Zuvor hatte die Abgeordnete Dagmar Heib (CDU) an die Mehrheitsfraktion appelliert, den Gesetzentwurf an den Gesundheitsausschuss zu überweisen, damit dort darüber zumindest diskutiert werden könne. Sie habe es noch nicht erlebt, dass ein solcher Gesetzentwurf schon in der ersten Lesung gestoppt werde: „Ich schäme mich heute in meiner parlamentarischen Seele, nach so vielen Jahren das zu erleben.“