Medizinische Versorgung Gesetzentwurf für Landkinderarzt-Quote liegt vor

Rheinland-Pfalz will eine Landkinderarzt-Quote einführen. Auch wenn die ambulante kinder- und jugendärztliche Abdeckung im Land derzeit flächendeckend gewährleistet ist, gebe es regionale Unterschiede in der Versorgungslage, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch am Dienstag in Mainz. Zudem zeichne sich ab, dass es in manchen ländlichen Regionen zunehmend schwieriger für Praxisinhaber wird, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden.