Gesetz zur Uni-Umstrukturierung bald im Landtag

Mainz Zuletzt war es ruhig geworden um die Umstrukturierung der Uni-Landschaft in Rheinland-Pfalz. Nun landet das Thema bald im Landtag und könnte wieder hochkochen.

Die geplante Umstrukturierung der Uni-Standorte Koblenz, Landau und Kaiserslautern hat einen weiteren entscheidenden Schritt genommen. Am Dienstag beschloss das rheinland-pfälzische Kabinett den Gesetzentwurf, der das weitere Vorgehen regelt. Voraussichtlich Ende Mai beginnen die Beratungen im Landtag, Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hofft auf eine Verabschiedung im Spätsommer.

Große Überraschungen stehen in dem von Wolf am Dienstag in Mainz vorgestellten Entwurf nicht drin. Zum 1. Januar 2023 wird die bisherige Uni Koblenz-Landau getrennt. Während Koblenz eigenständig wird, geht Landau mit der bisherigen Technischen Universität (TU) Kaiserslautern zusammen zur neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU). Falls sich bei deren Entstehung noch etwas verzögert, ist ein Puffer von maximal zwei Jahren vorgesehen.