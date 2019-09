Gesetz zur Aufwertung von Quartieren lässt auf sich warten

Mainz Die geplante Änderung des rheinland-pfälzischen Gesetzes zur Aufwertung von Innenstädten und Stadtquartieren mit Hilfe privater Initiativen kommt nicht weiter - wegen der Gesetzgebung im Bund. Zentral für die Neukonzeption des sogenannten Landesgesetzes über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) sei die Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts auf Bundesebene, teilte das Wirtschaftsministerium in Mainz auf Anfrage mit.

Entsprechend kann in Mainz derzeit nur vorbereitet und abgewartet werden.

Grob gesagt soll das LEAPG ermöglichen, dass sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende zusammentun, in einen Topf zahlen und auch Beiträge erheben können, um mit dem Geld ein definiertes Areal aufzuhübschen. Die jeweilige Stadt würde die unter gewissen Voraussetzungen von allen Anwohnern zu verlangende Abgabe einziehen und an die Organisatoren reichen. So soll es gelingen, privates Kapital für die Entwicklung etwa von Innenstädten zu gewinnen. Das Prinzip geht zurück auf die aus Nordamerika stammende Idee der Business Improvement Districts (BIDS).