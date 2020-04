Gesetz soll Schulen fit machen für die digitale Gesellschaft

Mainz Das Kabinett in Mainz beschließt eine Neufassung des Schulgesetzes. Bei Schülerinnen und Schülern stößt der Gesetzentwurf überwiegend auf Zustimmung.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Dienstag eine Neufassung des Schulgesetzes beschlossen und damit ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags von SPD, FDP und Grünen umgesetzt. Das neue Schulgesetz trage sowohl dem modernen Demokratieverständnis als auch der digitalisierten Gesellschaft Rechnung, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Mit dem neuen Gesetz wird es sehr viel mehr Rechte für Schülerinnen und Schüler geben. „Außerdem haben wir eine Bestimmung aufgenommen, dass Schule zur Erfüllung ihres Bildungsauftrags auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke nutzt.“

Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler (LSV) begrüßte, dass die Mitsprache von Kindern und Jugendlichen an der Schule in mehreren Punkten verbessert worden sei. Allerdings sei das Ministerium leider nicht auf den Vorschlag gleich großer Stimmengewichte von Schülern, Lehrkräften und Eltern in der Schulgemeinschaft eingegangen. Die Landesvertretung kritisierte auch, dass der Gottesbezug im Schulgesetz nicht gestrichen worden sei. Gleichwohl sei es Ministerin Hubig gelungen, eines der modernsten und schülerfreundlichsten Schulgesetze in Deutschland zu erarbeiten, an dem sich andere Bundesländer orientieren sollten.