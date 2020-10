Gesetz soll ehrenamtliche Feuerwehrleute entlasten

Ein Feuerwehrmann hält eine Winkerkelle mit der Aufschrift „Einsatz Feuerwehr“. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Mit einer Neufassung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes will die rheinland-pfälzische Landesregierung die Rechte von ehrenamtlichen Helfern stärken. Ehrenamt und berufliche Anforderung müssten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag bei der Beratung des von der Landesregierung eingebrachten Gesetzesentwurfs.

Die Belastung von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und deren Arbeitgebern müsse verringert werden.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, den Tätigkeitsbereich der Feuerwehren auf Kernaufgaben zu begrenzen. So sollen die ehrenamtlichen Helfer nicht mehr wegen „feuerwehrfremder Aufgaben“ wie der Fahrbahnreinigung von Ölspuren den Arbeitsplatz verlassen müssen.