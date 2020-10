Geschlossene Kitas und Kundgebung wegen Warnstreiks

Ein Mann hat am bei einem Warnstreik vor dem roten Verdi-Logo eine Trillerpfeife im Mund. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv

Ludwigshafen Mit geschlossenen Kitas und einer Kundgebung im Stadtzentrum hat die Gewerkschaft Verdi in Ludwigshafen ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst Nachdruck verliehen. Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll sprach am Donnerstag von etwa 350 Teilnehmern an der Kundgebung in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.

„Wir sind sehr zufrieden. Die Beschäftigten haben gezeigt, dass sie hinter den Forderungen stehen.“

Die Kindertagesstätten der Stadt bleiben wegen des Warnstreiks geschlossen. Eine Betreuung der Kinder sei nicht möglich, hatte die Verwaltung mitgeteilt. Dass es keine Notbetreuung gebe, sei in der Tat schwierig, räumte Knoll ein. „Aber noch schwieriger wird es für Eltern, wenn keiner mehr in Kitas arbeiten will, weil die Bedingungen dort schlecht sind.“