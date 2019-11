Geschäfte profitieren von Feiertag in anderen Bundesländern

Frankfurt/Main Geöffnete Geschäfte in Hessen, Feiertag in vier benachbarten Bundesländern: Nach Einschätzung des hessischen Handelsverbandes profitieren Geschäfte insbesondere in Städten nahe der Landesgrenze an Allerheiligen von der Shoppinglust der Verbraucher aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa