Gerissener Sack verhindert Sprengung von Weltkriegsbombe

Überherrn Ein gerissener Sicherheitssack hat eine ursprünglich für Donnerstagabend geplante Sprengung einer 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe im Saarland verhindert. Der Sack habe den Druck an der in einem Industriegebiet in Überherrn gefundenen Bombe mindern sollen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa